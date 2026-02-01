Ричмонд
Медведев: Зеленскому не сносить головы, «Аннушка уже пролила масло»

ГОРКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Глава киевского режима Владимир Зеленский обречен — как писал киевлянин Михаил Булгаков, «Аннушка уже разлила масло». Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Источник: РИА "Новости"

«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, “Аннушка уже пролила масло”. И, значит, головы ему не сносить», — отметил Медведев.

