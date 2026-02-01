Мендель сообщила, что Ермак увлекается черной магией и ритуалами с куклами

Впервые об увлечении Ермака магией она услышала в 2019 году, когда после брифинга один из журналистов «побежал не за президентом», а за главой его офиса, которого несколько раз спросил о том, что он делал на кладбище. Однако Ермак проигнорировал журналиста. Впоследствии Мендель получила подтверждение о необычном хобби соратника Зеленского в следующем году от неназванного министра, который «не вдавался в подробности, но был очень напуган».