Вучич предрек удар США по Ирану в течение 48 часов

В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и получил мягкий приговор. В 2019 году его вновь арестовали по обвинениям в торговле несовершеннолетними. В августе того же года финансист покончил с собой в тюрьме. В документах Эпштейна, обнародованных в 2026 году, в частности, фигурирует президент США Дональд Трамп.