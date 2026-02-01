WSJ рассказала о новой тактике Китая против Тайваня после чисток в армии

Тайвань, объявивший о своей независимости в 1949 году, отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Тайбэем, но США продают ему оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем, предусматривающего поставки для самообороны. Увеличение помощи острову предусмотрено в проекте оборонного бюджета США на 2026 финансовый год.