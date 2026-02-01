Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: победа в СВО уже просматривается

Победа России в специальной военной операции должна предотвратить новые конфликты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и WarGonzo.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, цели операции, изначально объявленные президентом РФ Владимиром Путиным, остаются неизменными. «Факт военной победы очень важен и он уже прослеживается», — отметил Дмитрий Медведев, добавив, что сейчас важно думать о будущем.

Зампред Совбеза также провел параллель между Великой Отечественной войной и текущими событиями, подчеркнув, что в обоих случаях граждане защищают страну. Касаясь судьбы президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрий Медведев заявил, что «не сносить ему головы».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше