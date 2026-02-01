NYT: переговоры между РФ, США и Украиной перенесли на другой день

Как отметило издание, причина переноса встречи в Абу-Даби неизвестна. Однако газета подчеркнула, что это произошло после переговоров спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами (штат Флорида) 31 января.