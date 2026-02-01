NYT: переговоры между РФ, США и Украиной перенесли на другой день

Как отметило издание, причина переноса встречи в Абу-Даби неизвестна. Однако газета подчеркнула, что это произошло после переговоров спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Майами (штат Флорида) 31 января.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры представителей России и Украины в Абу-Даби состоятся 4 и 5 февраля.
23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился Умеров. 28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.