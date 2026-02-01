Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские моряки с захваченного США танкера «Маринера» вернулись домой

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В Россию вернулись оба моряка с захваченного американскими военными танкера «Маринера»: один в Керчь, другой в Астрахань.

Источник: Reuters

Максим Карпенко в воскресенье добрался до Крыма поездом из Москвы, куда прилетел из Стамбула. На вокзале его встретили родные и журналисты.

«Он (второй член экипажа. — Прим. ред.) поехал домой, в Астрахань, с ним все хорошо», — заявил россиянин.

Карпенко рассказал, что на судне не было груза. После захвата танкер отогнали в территориальные воды Шотландии и двадцать дней моряки были в плену в камбузе.

«Спали на полу, в туалет под автоматами ходили, купались раз в четыре дня. Не издевались, на просьбу о таблетке (при недомогании) игнорировали, просьбу о консуле тоже игнорировали», — пояснил он.

Затем без объяснения причин весь экипаж, состоящий из 28 моряков, включая двух граждан России, отпустили. Карпенко поблагодарил власти России и Крыма за помощь в освобождении и возвращении домой.

В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Штаты отпустили двух российских моряков с задержанного танкера.

Танкер «Маринера» 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом. Как пояснили в Минтрансе, его выдали на основании законодательства и международного права. Седьмого января американские военные высадились на борт судна, после этого связь с ним пропала. Европейское командование ВС США утверждает, что корабль задержали из-за «нарушения санкций».

В МИД назвали произошедшее серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше