Российские моряки с захваченного США танкера «Маринера» вернулись домой

Максим Карпенко в воскресенье добрался до Крыма поездом из Москвы, куда прилетел из Стамбула. На вокзале его встретили родные и журналисты.
«Он (второй член экипажа. — Прим. ред.) поехал домой, в Астрахань, с ним все хорошо», — заявил россиянин.
Карпенко рассказал, что на судне не было груза. После захвата танкер отогнали в территориальные воды Шотландии и двадцать дней моряки были в плену в камбузе.
«Спали на полу, в туалет под автоматами ходили, купались раз в четыре дня. Не издевались, на просьбу о таблетке (при недомогании) игнорировали, просьбу о консуле тоже игнорировали», — пояснил он.
Затем без объяснения причин весь экипаж, состоящий из 28 моряков, включая двух граждан России, отпустили. Карпенко поблагодарил власти России и Крыма за помощь в освобождении и возвращении домой.
В среду официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Штаты отпустили двух российских моряков с задержанного танкера.
Танкер «Маринера» 24 декабря получил временное разрешение на плавание под российским флагом. Как пояснили в Минтрансе, его выдали на основании законодательства и международного права. Седьмого января американские военные высадились на борт судна, после этого связь с ним пропала. Европейское командование ВС США утверждает, что корабль задержали из-за «нарушения санкций».
В МИД назвали произошедшее серьезным нарушением норм морского права. Там напомнили, что Соединенные Штаты не раз получали информацию о принадлежности танкера и его мирном статусе.