Захарова отреагировала на слова главы Минобороны ФРГ о милитаризации в Европе

«Цитаты писториусов», — написала дипломат в Telegram-канале. Она обратила внимание на слова главы МО ФРГ, который, выступая перед публикой, использовал разговорное выражение с упоминанием одной из частей тела человека.
Таким образом Писториус хотел приободрить разочарованных большими расходами на милитаризацию европейцев, пояснив, что для того, чтобы сделать что-то радостно, нельзя быть грустным. При этом глава оборонного ведомства приписал использованные им слова христианскому богослову Мартину Лютеру.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что прибалты, немцы и французы вместе с генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен раздувают историю про «подготовку» к третьей мировой войне, которую якобы начнет Россия.