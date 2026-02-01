На Украине отключат все неверифицированные терминалы Starlink

В марте 2025-го Маск назвал Starlink «костяком украинской армии», заявив, что ее фронтовая линия рухнет без этого сервиса. В начале того же года Reuters со ссылкой на источники сообщал, что США рассматривали ограничение доступа Украины к Starlink, но Маск назвал это сообщение ложным. В Минобороны Украины также говорили, что у страны есть альтернативы Starlink.