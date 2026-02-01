Ричмонд
США могут нанести лишь ограниченные авиаудары по Ирану, пишет WSJ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американские военные могли бы нанести лишь ограниченные авиаудары по Ирану, если бы президент США Дональд Трамп отдал соответствующий приказ сегодня, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Источник: AP 2024

«Американские военные могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану, если бы президент отдал приказ о нападении сегодня», — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить «справедливую и равноправную» сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer). Он заявил, что «следующая атака будет еще хуже», и призвал «не дать этому случиться».

