ТАСС: переговоры по Украине в Абу-Даби назначили на середину недели

23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о планах продолжить переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби 1 февраля.