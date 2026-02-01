Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: переговоры по Украине в Абу-Даби назначили на середину недели

АБУ-ДАБИ, 1 февраля. /ТАСС/. Новый раунд переговоров по Украине в Абу-Даби назначен на середину недели по согласию сторон, сообщил ТАСС источник.

Источник: РИА "Новости"

«Даты нового раунда в середене недели обозначены по согласию сторон», — сказал собеседник агентства.

Ранее Владимир Зеленский назвал 4 и 5 февраля в качестве новых дат для переговоров в столице ОАЭ по урегулированию украинского конфликта. Как ожидается, встречи пройдут в трехстороннем формате.

23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам о планах продолжить переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби 1 февраля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше