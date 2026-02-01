ТАСС: переговоры по Украине в ОАЭ перенесли на середину недели с согласия сторон

Ранее Зеленский допускал перенос встречи из-за обострения ситуации между США и Ираном. Официальная причина, по которой встреча не состоялась 1 февраля, неизвестна. В СМИ также высказывались версии о том, что перенос переговоров нужен Украине для продления «энергетического перемирия», а также о том, что стороны прорабатывают реальные соглашения по завершению конфликта, но на их окончательное согласование нужно время.