Российские умельцы нашли способ обойти блокировки Starlink

«Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ — это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», — объяснил специалист.
По его словам, пострадают не только частные пользователи, но и отряды ВСУ, в которых применяются незарегистрированные терминалы, приобретённые на деньги волонтёров. Кашин уверен, что российским военным надо просто подготовиться к подобным мерам по отключению, так как у нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи.
«Видимо, России придётся направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в “белый список”, — резюмировал эксперт.
Напомним, с 2023 года расползлись слухи о том, что российские войска пользуются Starlink. Советник министра обороны Незалежной Сергей Бескрестнов рассказал о введении «экстренных ограничений» из-за российских дронов со Starlink. А украинский министр обороны Михаил Фёдоров пообещал, что будут отключать все неверифицированные терминалы Starlink в стране.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.