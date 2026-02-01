Российские умельцы нашли способ обойти блокировки Starlink

По его словам, пострадают не только частные пользователи, но и отряды ВСУ, в которых применяются незарегистрированные терминалы, приобретённые на деньги волонтёров. Кашин уверен, что российским военным надо просто подготовиться к подобным мерам по отключению, так как у нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи.