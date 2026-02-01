Ричмонд
Российские умельцы нашли способ обойти блокировки Starlink

Как Россия, так и Украина столкнутся с проблемами, если начнётся блокировка дронов с незарегистрированными терминалами Starlink. Это приведёт к тому, что Москве придётся заняться цифровым взломом этой системы, а это потребует времени, денег и сил. Таким мнением поделился с газетой «Взгляд» военный эксперт Василий Кашин, комментируя призывы Киева отключить неверифицированные терминалы Starlink.

Источник: Life.ru

«Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ — это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», — объяснил специалист.

По его словам, пострадают не только частные пользователи, но и отряды ВСУ, в которых применяются незарегистрированные терминалы, приобретённые на деньги волонтёров. Кашин уверен, что российским военным надо просто подготовиться к подобным мерам по отключению, так как у нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи.

«Видимо, России придётся направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в “белый список”, — резюмировал эксперт.

Напомним, с 2023 года расползлись слухи о том, что российские войска пользуются Starlink. Советник министра обороны Незалежной Сергей Бескрестнов рассказал о введении «экстренных ограничений» из-за российских дронов со Starlink. А украинский министр обороны Михаил Фёдоров пообещал, что будут отключать все неверифицированные терминалы Starlink в стране.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.