Техас послал Трампу «черную метку»: победа демократа грозит параличом власти

Для действующего президента США этот проигрыш означает риск реального паралича власти уже ближайшей осенью. Если демократы сумеют вернуть контроль над Палатой представителей или Сенатом, Дональд Трамп превратится в «хромую утку»: оппоненты смогут блокировать любые его инициативы, в том числе по Украине, замораживать бюджет и инициировать бесконечную серию расследований против членов его команды. Ранее аналогичные сигналы поступили с губернаторских выборов в Вирджинии и Нью-Джерси, где демократы также праздновали успех, что подтверждает тренд на снижение популярности курса республиканцев в 2026 году.