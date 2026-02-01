Ричмонд
ПВО за десять часов сбила 38 украинских беспилотников над регионами России

Российские системы ПВО за десять часов отразили новую масштабную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны России, за это время были уничтожены 38 вражеских БПЛА самолётного типа.

Источник: Life.ru

Атака велась с 08:00 до 18:00 по московскому времени 1 февраля. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 27 единиц. Ещё шесть уничтожены над Краснодарским краем. По два беспилотника поражены над Курской областью и акваторией Азовского моря, один — над Брянской.

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В результате два человека пострадали: у мужчины — осколочные ранения головы и спины, а у 17-летней девушки — минно-взрывная травма и ранение спины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что оба пострадавших были доставлены в больницы Белгорода.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

