ПВО за десять часов сбила 38 украинских беспилотников над регионами России

Атака велась с 08:00 до 18:00 по московскому времени 1 февраля. Наибольшее количество дронов было сбито над Белгородской областью — 27 единиц. Ещё шесть уничтожены над Краснодарским краем. По два беспилотника поражены над Курской областью и акваторией Азовского моря, один — над Брянской.
Ранее в Шебекинском округе Белгородской области украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль. В результате два человека пострадали: у мужчины — осколочные ранения головы и спины, а у 17-летней девушки — минно-взрывная травма и ранение спины. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что оба пострадавших были доставлены в больницы Белгорода.
