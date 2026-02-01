Ричмонд
Пушков: Трамп поступит с Ираном по аналогии с Венесуэлой

Сенатор РФ Пушков считает, что Трамп предложит Тегерану сделку, как сделал это с Венесуэлой.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Алексей Пушков считает маловероятным начало масштабного военного конфликта США с Ираном при Дональде Трампе.

В своём Telegram-канале он заявил, что американский президент, осознавая риски, скорее ограничится демонстрацией силы, а затем предложит Тегерану политическую сделку по аналогии с тем, как было урегулировано дело с Венесуэлой после похищения президента Николаса Мадуро.

«Некоторые авторы в Telegram почему-то уверены, что удар по Ирану неизбежно приведёт ко “второму Вьетнаму” и Трамп “вляпается” в большую войну на Среднем Востоке. Это априорное суждение, основанное на штампе, а не на реальной ситуации», — написал Пушков.

Он отметил, что для начала полноценной войны должны сложиться несколько условий, которые на сегодняшний день выглядят маловероятными Во-первых, Трампу нужно хотеть ввязаться в наземную операцию, но «ничто не указывает на подготовку сухопутной интервенции», считает Пушков.

Во-вторых, Иран должен начать массированные ответные удары по американским базам и кораблям в регионе. Сенатор напомнил, что даже после бомбардировок ядерных объектов Тегеран ранее не отвечал эскалацией.

Пушков подчеркнул, что Трамп неоднократно критиковал «бесконечные войны» США на Востоке и обещал их не начинать.

«Нет никаких данных, что он готов ввязаться в конфликт со страной, у которой мощный ракетный потенциал и 90-миллионное население», — добавил он.

Политик также указал на ключевое различие между Ираном и Венесуэлой:

«Конечно, Иран — это не Венесуэла. В Тегеране уже готовы к ударам. По этой причине иранское руководство вряд ли удастся уничтожить, не говоря уже о том, чтобы похитить», — резюмировал Пушков.

1 февраля президент Сербии Александр Вучич заявил, что США могут нанести удар по Ирану в течение 48 часов.

