Саммит в Абу-Даби был отложен после «неожиданной встречи» делегация РФ и США

«Второй раунд трёхсторонних переговоров по прекращению конфликта на Украине был отложен на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских переговорщиков во Флориде в эти выходные», — сказано в материале.
Ранее Владимир Зеленский сделал официальное заявление о согласовании дат трёхсторонних переговоров. Он сообщил, что новые встречи состоятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к предметному разговору.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.