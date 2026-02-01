Ричмонд
Саммит в Абу-Даби был отложен после «неожиданной встречи» делегация РФ и США

Новый раунд трёхсторонних переговоров по Украине в Абу-Даби отложен на несколько дней. По данным The New York Times, это произошло после внезапной встречи российских и американских переговорщиков во Флориде.

«Второй раунд трёхсторонних переговоров по прекращению конфликта на Украине был отложен на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских переговорщиков во Флориде в эти выходные», — сказано в материале.

Ранее Владимир Зеленский сделал официальное заявление о согласовании дат трёхсторонних переговоров. Он сообщил, что новые встречи состоятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к предметному разговору.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

