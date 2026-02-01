Шойгу: Запад хочет уничтожить стратегическое партнерство России и КНР

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, подводя итоги переговоров с главой МИД КНР Ван И, заявил, что Запад пытается разрушить стратегическое партнёрство между Россией и Китаем, но это ему не удастся.
«Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть, сложа руки, и терпеть ангажированные инсинуации», — сказал Шойгу.
Шойгу подчеркнул, что встреча с Ван И была своевременной. Он отметил, что страны Запада часто оправдывают свои действия мнимой угрозой со стороны России и Китая.
При этом уровень внешнеполитической координации между двумя странами остаётся высоким. Наши позиции по вопросам защиты национальных интересов, суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития во многом совпадают, заявил Шойгу. По его словам, страны продолжат совместную работу по поддержанию глобальной и региональной стабильности, а также по защите международного права, основанного на системе ООН.
