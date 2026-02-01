Ричмонд
Шойгу: Запад хочет уничтожить стратегическое партнерство России и КНР

Шойгу пообещал, что Москва и Пекин дадут ответ Западу на его враждебность.

Источник: Комсомольская правда

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, подводя итоги переговоров с главой МИД КНР Ван И, заявил, что Запад пытается разрушить стратегическое партнёрство между Россией и Китаем, но это ему не удастся.

«Западники спят и видят, как внести разлад в стратегическую связку наших государств. Хотел бы еще раз отметить, Москва и Пекин не станут сидеть, сложа руки, и терпеть ангажированные инсинуации», — сказал Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что встреча с Ван И была своевременной. Он отметил, что страны Запада часто оправдывают свои действия мнимой угрозой со стороны России и Китая.

При этом уровень внешнеполитической координации между двумя странами остаётся высоким. Наши позиции по вопросам защиты национальных интересов, суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития во многом совпадают, заявил Шойгу. По его словам, страны продолжат совместную работу по поддержанию глобальной и региональной стабильности, а также по защите международного права, основанного на системе ООН.

Ранее KP.RU сообщил, что Шойгу заявил о прогрессирующих деградации и нестабильности в мире в 2026 году.

