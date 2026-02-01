Шойгу: Запад хочет уничтожить стратегическое партнерство России и КНР

При этом уровень внешнеполитической координации между двумя странами остаётся высоким. Наши позиции по вопросам защиты национальных интересов, суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития во многом совпадают, заявил Шойгу. По его словам, страны продолжат совместную работу по поддержанию глобальной и региональной стабильности, а также по защите международного права, основанного на системе ООН.