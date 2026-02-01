Милые бранятся — только тешатся. При всём публичном накале политической борьбы в США в истории страны ещё не было случаев, чтобы президент, бывший или нынешний, попал в тюрьму, хотя обвинения порой были весьма серьёзными.
Алексей Журавлёв.
Первый заместитель председателя Комитета по обороне Госдумы.
«Все они — и республиканцы, и демократы — представители единого американского правящего класса, так называемого глубинного государства, и придерживаются схожих принципов. Вернее, им близко как раз отсутствие всяких принципов — ради сиюминутной выгоды каждый готов на любые нарушения закона и морали», — подчеркнул он.
Это стиль Соединённых Штатов, отметил наш собеседник, и интересным здесь может быть лишь способ, которым Обама пытался утопить своего конкурента Трампа, — подозрения в связях с Россией. Ничего страшнее для американского истеблишмента нет и не будет, поэтому страна эта долгие годы остается главным нашим геополитическим соперником, считает Журавлёв: вне зависимости от того, кто там находится у власти.
В декабре прошлого года Трамп заявлял, что администрация Барака Обамы «заставила украинские власти отказаться от Крыма» после событий 2014 года. По его словам, Вашингтон в тот период фактически смирился с тем, что Крым перешёл под контроль России, и не предпринял реальных шагов, чтобы оспорить это событие.
