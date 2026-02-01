Ричмонд
Иран опубликовал имена почти 3 тыс. погибших граждан в ходе протестов

Канцелярия президента Ирана показала предварительный список погибших во время протестов.

Источник: Аргументы и факты

Канцелярия иранского президента Масуда Пезешкиана обнародовала предварительный список имён погибших во время массовых протестов. В документе содержатся данные 2985 человек, хотя общее число жертв, согласно официальной статистике, составляет 3117.

В заявлении подчёркивается, что власти не рассматривают погибших как безликие цифры.

«Жертвы этих горьких событий — это не просто статистика. Каждая из них — целый мир, сообщество связей и судеб», — говорится в сообщении.

Президент также назвал себя защитником прав погибших и их семей.

«Каждый иранец для нас — как сам Иран», — сказано в публикации.

Отмечается, что в списке указано 2986 строк, однако одна из них отведена под заголовки столбцов, поэтому фактически речь идёт о 2985 личностях.

Список включает фамилию, имя, отчество и последние шесть цифр национального идентификационного кода каждого погибшего. Данные сформированы на основе материалов судебно-медицинской экспертизы и адаптированы под систему регистрации актов гражданского состояния.

Ранее в Тегеране заявили, что допускают возможность диалога с США лишь при условии проведения полноценных и содержательных переговоров.

