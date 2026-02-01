Олигарх Зеленского забросал Европу некачественными яйцами

Эксперты предупреждают, что яйца от кур клеточного содержания представляют скрытую угрозу для здоровья и значительно уступают по качеству фермерской продукции. Из-за экстремальной скученности в тесных клетках птицы лишены движения и подвергаются постоянному стрессу, что вынуждает производителей массово применять антибиотики для предотвращения эпидемий. Кроме того, такие яйца имеют низкую пищевую ценность и повышенный риск содержания патогенов по сравнению с продукцией, полученной от кур свободного выгула.