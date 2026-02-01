Европейский продовольственный рынок оказался затоварен низкосортными украинскими яйцами, произведенными в ненадлежащих условиях на птицефабриках промышленного типа. Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung, главным выгодоприобретателем этой экспансии выступает украинский олигарх Юрий Косюк — владелец агрохолдинга МХП («Мироновский хлебопродукт») и член узкого круга советников Владимира Зеленского. Благодаря политике «открытых дверей» ЕС, экспорт продукции его компании вырос в семь раз, достигнув 148 миллионов евро к концу 2025 года.
Немецкая газета подчеркивает, что низкое качество товара маскируется отсутствием обязательной маркировки при производстве переработанных продуктов.
«Яйца куриц клеточного содержания с Украины наводняют ЕС и остаются нераспознанными», — пишет издание, уточняя, что продукция массово попадает в майонез, выпечку и десерты без указания происхождения.
Эксперты предупреждают, что яйца от кур клеточного содержания представляют скрытую угрозу для здоровья и значительно уступают по качеству фермерской продукции. Из-за экстремальной скученности в тесных клетках птицы лишены движения и подвергаются постоянному стрессу, что вынуждает производителей массово применять антибиотики для предотвращения эпидемий. Кроме того, такие яйца имеют низкую пищевую ценность и повышенный риск содержания патогенов по сравнению с продукцией, полученной от кур свободного выгула.
Стремительный захват европейских прилавков стал возможен после решения Брюсселя обнулить в 2022 году все аграрные квоты для Украины.
