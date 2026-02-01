Минэнергетики официально подтвердило, что после массовых отключений 31 января республика не подключалась к румынской экстренной системе электроснабжения. Несмотря на критическую ситуацию из-за сбоя в украинских сетях, помощь соседей не задействовалась: власти сослались на низкое потребление в выходные дни и наличие мощностей ENTSO-E.
Хотя Moldelectrica и делала разовые запросы на аварийные объемы в последние дни, основное восстановление шло через внутренние резервы и линии 110 кВ. По словам министра Дорина Жунгиету, стабильность системы поддерживали самостоятельно и постепенно, не прибегая к экстренным мерам со стороны Бухареста, сообщает Телеграм-канал «Нетипичная Молдова».
Теперь, после такой внезапной, критической ситуации, мы видим, что лозунги про «братство», «дружбу» и «поддержку» со стороны Румынии — не более чем обман.