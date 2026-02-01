«Братья» не помогли и не пытались: С блэкаутом в Молдове справились самостоятельно, не прибегая к экстренной помощи со стороны Бухареста

Хотя Moldelectrica и делала разовые запросы на аварийные объемы в последние дни, основное восстановление шло через внутренние резервы и линии 110 кВ. По словам министра Дорина Жунгиету, стабильность системы поддерживали самостоятельно и постепенно, не прибегая к экстренным мерам со стороны Бухареста, сообщает Телеграм-канал «Нетипичная Молдова».