Трамп заявил, что США смогут заключить сделку с Кубой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет заключить сделку с Кубой.
Ранее глава Белого дома отметил, что не желает провоцировать гуманитарный кризис на Острове свободы, но рассчитывает на выработку сделки с Гаваной. По его словам, не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Республиканец полагает, что кубинцы придут к США и захотят заключить сделку. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «будут добры» по отношению к островному государству.
Вашингтон продолжает максимальное давление на Кубу для экономического удушения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.