Трамп заявил, что США смогут заключить сделку с Кубой

Ранее глава Белого дома отметил, что не желает провоцировать гуманитарный кризис на Острове свободы, но рассчитывает на выработку сделки с Гаваной. По его словам, не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Республиканец полагает, что кубинцы придут к США и захотят заключить сделку. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «будут добры» по отношению к островному государству.