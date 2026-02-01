Ричмонд
Трамп заявил, что США смогут заключить сделку с Кубой

Ранее Трамп сказал, что хочет заключить сделку с Кубой, а не кризиса на острове.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сможет заключить сделку с Кубой.

Ранее глава Белого дома отметил, что не желает провоцировать гуманитарный кризис на Острове свободы, но рассчитывает на выработку сделки с Гаваной. По его словам, не обязательно доводить дело до гуманитарного кризиса. Республиканец полагает, что кубинцы придут к США и захотят заключить сделку. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «будут добры» по отношению к островному государству.

Вашингтон продолжает максимальное давление на Кубу для экономического удушения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

