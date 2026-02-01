Зеленский назначил экстренное совещание по рамкам компромиссов

Второй раунд перенесенных трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США пройдет в среду и четверг в Абу-Даби. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский. Перенос саммита сопровождается экстренной подготовкой украинской делегации, которая отправится в Абу-Даби уже в понедельник вечером. Ключевым этапом подготовки станет завтрашнее совещание, где будут окончательно утверждены границы допустимых компромиссов.