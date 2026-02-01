Ричмонд
Трамп заявил, что хотел бы достичь договоренности с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США хотели бы достижения соглашение с Ираном.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США хотели бы достижения соглашение с Ираном.

Также Трамп сказал, что в регионе дислоцированы «самые крупные и мощные корабли».

Акции протеста в Иране проходили в декабре и январе. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране Интернет. Сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии СМИ утверждали, что удары по Ирану рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.

Позже Трамп заявил, что «огромная армада» приближается к Ирану, и предложил иранскому руководству сесть за стол переговоров.

Читайте материал «В Турции предупредили о “тяжелых последствиях” в случае атаки США по Ирану».

