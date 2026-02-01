Трамп выразил надежду на сделки с Ираном и Кубой

Репортер спросил господина Трампа, что он думает о словах верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который заявил, что нападение США может спровоцировать региональную войну. «Почему бы ему этого не сказать? Конечно, он это скажет. Надеюсь, мы заключим сделку. Если сделки не будет, тогда мы узнаем, был ли он прав или нет», — ответил американский президент.