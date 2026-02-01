«Без маркировки и прозрачности»: Советник Зеленского наводнил рынок ЕС низкосортными яйцами с Украины

Как писал сайт KP.RU, ранее польские фермеры пригрозили усилить протесты, если власти не закроют границу для украинского продовольствия. По словам аграриев, украинское зерно — это не зерно. Это зерно, которое надо утилизировать. Посмотрите фото и видео, какое зерно пересекает границу, какого оно качества. Оно должно быть утилизировано.