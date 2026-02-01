«Яйца куриц клеточного содержания с Украины наводняют ЕС и остаются нераспознанными», — говорится в материале.
В публикации уточнили, что для переработанных яичных продуктов обязательная маркировка страны происхождения не предусмотрена, не указывается и способ содержания кур-несушек. Так, яйца с Украины попадают среди прочего в макаронные изделия, выпечку, снеки, десерты, майонез или используются в общепите.
По словам эксперта зоозащитной организации Vier Pfoten («Четыре лапы») Норы Иррганг, потребитель в ФРГ давно выступил против яиц кур клеточного содержания. Однако именно такие яйца окольными путями попадают на рынок — без маркировки и прозрачности, добавила она.
Газета подчеркнула, что от этой ситуации выигрывают крупные аграрные концерны на Украине. А основным выгодоприобретателем является агрохолдинг МХП, чьим главным акционером является Косюк, входящий в узкий круг штаба советников киевского главаря.
Как писал сайт KP.RU, ранее польские фермеры пригрозили усилить протесты, если власти не закроют границу для украинского продовольствия. По словам аграриев, украинское зерно — это не зерно. Это зерно, которое надо утилизировать. Посмотрите фото и видео, какое зерно пересекает границу, какого оно качества. Оно должно быть утилизировано.
В Польшу потоком идут украинское зерно, кукуруза и другая продукция, которая вытесняет с рынка плоды местных аграриев. Польские фермеры скованы требованиями ЕС о «зеленом производстве». На Украине таких ограничений нет, все дешевле.