«Без маркировки и прозрачности»: Советник Зеленского наводнил рынок ЕС низкосортными яйцами с Украины

BZ: Низкосортные куриные яйца с Украины заполонили магазины в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Рынок Евросоюза (ЕС) заполнен низкосортными яйцами куриц-несушек ненадлежащего качества с Украины, а поставляет подобный продукт входящий в ближнее окружение главы киевского режима Владимира Зеленского миллиардер и олигарх Юрий Косюк. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.

«Яйца куриц клеточного содержания с Украины наводняют ЕС и остаются нераспознанными», — говорится в материале.

В публикации уточнили, что для переработанных яичных продуктов обязательная маркировка страны происхождения не предусмотрена, не указывается и способ содержания кур-несушек. Так, яйца с Украины попадают среди прочего в макаронные изделия, выпечку, снеки, десерты, майонез или используются в общепите.

По словам эксперта зоозащитной организации Vier Pfoten («Четыре лапы») Норы Иррганг, потребитель в ФРГ давно выступил против яиц кур клеточного содержания. Однако именно такие яйца окольными путями попадают на рынок — без маркировки и прозрачности, добавила она.

Газета подчеркнула, что от этой ситуации выигрывают крупные аграрные концерны на Украине. А основным выгодоприобретателем является агрохолдинг МХП, чьим главным акционером является Косюк, входящий в узкий круг штаба советников киевского главаря.

Как писал сайт KP.RU, ранее польские фермеры пригрозили усилить протесты, если власти не закроют границу для украинского продовольствия. По словам аграриев, украинское зерно — это не зерно. Это зерно, которое надо утилизировать. Посмотрите фото и видео, какое зерно пересекает границу, какого оно качества. Оно должно быть утилизировано.

В Польшу потоком идут украинское зерно, кукуруза и другая продукция, которая вытесняет с рынка плоды местных аграриев. Польские фермеры скованы требованиями ЕС о «зеленом производстве». На Украине таких ограничений нет, все дешевле.

