Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончалась экс-председатель Бундестага Рита Зюсмут

Ушла из жизни бывший председатель немецкого парламента Рита Зюсмут. Ей было 88 лет.

Источник: Аргументы и факты

В возрасте 88 лет умерла экс-председатель парламента ФРГ Рита Зюсмут. Об этом сообщила пресс-служба Бундестага.

Зюсмут была депутатом парламента Германии с 1987 по 2002 год, а с 1988 по 1998 год возглавляла его, став второй женщиной в истории ФРГ на этом посту после Аннемари Ренгер (СДПГ). Под её руководством парламент после воссоединения страны переехал из Бонна в Берлин и стал символом единой Германии.

В 1985 году канцлер Гельмут Коль назначил её министром по делам молодёжи, семьи и здравоохранения, несмотря на то, что она вступила в ХДС всего за четыре года до этого и почти не участвовала в публичной политике. Однако на новом посту быстро завоевала авторитет, получив высокие рейтинги одобрения и прозвище «прекрасная Рита» (lovely Rita).

Впервые избранная в Бундестаг в 1987 году, она сразу получила прямой мандат в округе Гёттинген, который успешно защищала в 1990 и 1994 годах. В 1998 году прошла в парламент по земельному списку ХДС от Нижней Саксонии.

На протяжении всей карьеры Зюсмут решительно выступала за усиление роли женщин в политике и обществе, настаивая на введении гендерных квот даже в условиях доминирования мужчин старшего поколения в рядах ХДС. И после ухода из парламента в 2002 году она оставалась активной в общественной жизни, продолжая отстаивать принципы равенства.

Действующий председатель Бундестага Юлия Клёкнер выразила глубокую скорбь в связи с кончиной Зюсмут, назвав её выдающейся личностью и образцом для подражания.

Ранее сообщалось о смерти бывшего басиста немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсиса Бухгольца.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше