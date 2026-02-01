Скончалась экс-председатель Бундестага Рита Зюсмут

В возрасте 88 лет умерла экс-председатель парламента ФРГ Рита Зюсмут. Об этом сообщила пресс-служба Бундестага.
Зюсмут была депутатом парламента Германии с 1987 по 2002 год, а с 1988 по 1998 год возглавляла его, став второй женщиной в истории ФРГ на этом посту после Аннемари Ренгер (СДПГ). Под её руководством парламент после воссоединения страны переехал из Бонна в Берлин и стал символом единой Германии.
В 1985 году канцлер Гельмут Коль назначил её министром по делам молодёжи, семьи и здравоохранения, несмотря на то, что она вступила в ХДС всего за четыре года до этого и почти не участвовала в публичной политике. Однако на новом посту быстро завоевала авторитет, получив высокие рейтинги одобрения и прозвище «прекрасная Рита» (lovely Rita).
Впервые избранная в Бундестаг в 1987 году, она сразу получила прямой мандат в округе Гёттинген, который успешно защищала в 1990 и 1994 годах. В 1998 году прошла в парламент по земельному списку ХДС от Нижней Саксонии.
На протяжении всей карьеры Зюсмут решительно выступала за усиление роли женщин в политике и обществе, настаивая на введении гендерных квот даже в условиях доминирования мужчин старшего поколения в рядах ХДС. И после ухода из парламента в 2002 году она оставалась активной в общественной жизни, продолжая отстаивать принципы равенства.
Действующий председатель Бундестага Юлия Клёкнер выразила глубокую скорбь в связи с кончиной Зюсмут, назвав её выдающейся личностью и образцом для подражания.
Ранее сообщалось о смерти бывшего басиста немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсиса Бухгольца.