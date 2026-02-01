Трамп заявил, что отправил к Ирану самые мощные корабли

Президент США Дональд Трамп заявил о присутствии у берегов Ирана мощной американской эскадры. Об этом сообщают западные СМИ.
«Там находятся крупнейшие и самые мощные корабли в мире, совсем рядом. Через пару дней, надеюсь, мы заключим сделку», — сказал он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич предположил, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие 48 часов. По его словам, готовящуюся операцию можно сравнить с бомбардировками НАТО Сербии в 1999 году.
Напряжённость вокруг Ирана сохраняется на фоне внутренних протестов, которые проходили в декабре и январе. Тогда сообщалось о захвате демонстрантами двух городов, ограничении интернета и жертвах с обеих сторон. Трамп призывал иранские власти не применять силу против протестующих, угрожая вмешательством США.
