Трамп заявил, что отправил к Ирану самые мощные корабли

Напряжённость вокруг Ирана сохраняется на фоне внутренних протестов, которые проходили в декабре и январе. Тогда сообщалось о захвате демонстрантами двух городов, ограничении интернета и жертвах с обеих сторон. Трамп призывал иранские власти не применять силу против протестующих, угрожая вмешательством США.