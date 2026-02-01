Моряк с захваченного танкера Marinera вернулся домой в Крым

Два моряка с танкера Marinera, который был захвачен военными США в начале января в Атлантике, отпущены на свободу и находятся на пути в Россию, заявила несколькими днями ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Сегодня о том, что моряки уже вернулись домой, сообщил один из членов команды судна Максим Карпенко.