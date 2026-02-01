Economist объяснил, как развалившиеся империи мешают ЕС иметь свою армию

«Европа, конечно, иногда развивается слишком медленно и, безусловно, нуждается в реформировании», — заявил французский президент Эмманюэль Макрон, выступая в январе на форуме в Давосе. Он отметил, что Европа до сих пор имеет конкурентные преимущества: «У нас высококачественная инфраструктура и большой рынок с высокой покупательной способностью, и у нас есть место, где верховенство права и предсказуемость по-прежнему являются правилами игры».