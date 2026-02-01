WSJ раскрыла детали подготовки США к конфликту с Ираном

Военные США уже располагают средствами ПВО на Ближнем Востоке, в том числе эсминцами, способными уничтожать воздушные угрозы. Некоторые эсминцы с управляемыми ракетами были переброшены в регионе. Как сообщает WSJ со ссылкой на чиновника Военно-морских сил США и фото из открытых источников, на данный момент у Вашингтона есть восемь эсминцев в радиусе действия, чтобы сбивать иранские ракеты и беспилотники: два вблизи Ормузского пролива, три в северной части Аравийского моря, один вблизи Израиля в Красном море и два в Восточном Средиземноморье.