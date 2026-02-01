«До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла, каждый день, независимо от ситуации — сотни домов», — выразил негодование он.
Глава киевского режима добавил, что ситуация с отоплением в столице показывает недостаточную работу местных властей.
Напомним, в Киеве продолжают восстанавливать теплоснабжение после аварии. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что ситуация постепенно улучшается, но некоторые дома всё ещё остаются без отопления. Вечером 31 января без тепла находились около 2600 многоквартирных домов. К утру 1 февраля аварийные службы частично локализовали проблему. Количество домов без отопления сократилось примерно до 1000 адресов.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.