Шойгу: Путин и Си Цзиньпин ведут активный диалог, в этом году он продолжится

Напомним, Сергей Шойгу сегодня прибыл в Китай для проведения переговоров с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И. Как сообщили в аппарате СБ РФ, главными темами встречи заявлены актуальная ситуация в сфере международной и региональной безопасности. Этот визит подчёркивает высокий уровень стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином в условиях сложной геополитической обстановки.