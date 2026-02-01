Ричмонд
Шойгу: Путин и Си Цзиньпин ведут активный диалог, в этом году он продолжится

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин активно общаются и в этом году диалог продолжится на постоянной основе. Об этом сказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И.

«Главы наших государств поддерживают дружеские отношения, ведут самый активный диалог. Поэтому вполне естественно, что в текущем году такое общение продолжится на регулярной основе», — заявил он.

Напомним, Сергей Шойгу сегодня прибыл в Китай для проведения переговоров с членом Политбюро ЦК КПК, министром иностранных дел КНР Ван И. Как сообщили в аппарате СБ РФ, главными темами встречи заявлены актуальная ситуация в сфере международной и региональной безопасности. Этот визит подчёркивает высокий уровень стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином в условиях сложной геополитической обстановки.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

