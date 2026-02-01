Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики планируют отправиться в ОАЭ

Владимир Зеленский сказал, что второй раунд переговоров по украинскому конфликту в Абу-Даби состоится в ближайшую среду или четверг, но команда от Украины отправится в ОАЭ в понедельник 2 февраля.
Зеленский уже говорил, что новыми датами для переговоров в столице ОАЭ могут стать 4 и 5 февраля. О том же заявляли некоторые СМИ.
23−24 января в столице ОАЭ Абу-Даби состоялись переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Предполагалось, что новый раунд состоится 1 февраля, но впоследствии было решено его перенести.
