Пушилин сообщил о продвижении Армии России на Северском направлении

Российские военные продвинулись на Северском направлении в Донецкой Народной Республике. О развитии наступления на нескольких участках фронта сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

По его словам, успешное продвижение идёт в районе населённого пункта Озёрное и со стороны Закотного. На Краснолиманском направлении также расширяется зона контроля, а бои ведутся уже на окраинах самого города Красный Лиман.

Пушилин добавил, что освобождение Торецкого открывает возможность для наступления в сторону Доброполья и создаёт плацдарм для развития успеха на Дружковском направлении. Кроме того, российские войска ведут бои в районе железнодорожного вокзала Константиновки, осуществляя её охват.

Накануне Минобороны России сообщило об освобождении за сутки двух населённых пунктов: Торецкого в Донецкой Народной Республике (силами группировки «Центр») и Петровки в Запорожской области (силами группировки «Восток»). Взятие Торецкого, о котором говорил Пушилин, имеет важное тактическое значение, открывая возможности для развития наступления в сторону Доброполья и Дружковки. Контроль над Петровкой, достигнутый продвижением в глубину обороны, позволяет перекрывать логистические маршруты противника. Таким образом, нынешнее продвижение на Северском направлении является развитием успеха, достигнутого в конце января.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

