Иранский МИД предположил, что конструктивные переговоры с США возможны

Иранский МИД заявил, что Тегеран считает возможным провести результативные переговоры с Вашингтоном и прийти к соглашению по иранской ядерной программе.

Также в ведомстве сказали, что для конструктивных переговоров Ирану потребуется восстановить доверие к США.

Акции протеста в Иране проходили в декабре и январе. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране Интернет. Сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии СМИ утверждали, что удары по Ирану рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.

Позже Трамп заявил, что «огромная армада» приближается к Ирану, и предложил иранскому руководству сесть за стол переговоров.

Читайте материал «Трамп заявил, что хотел бы достичь договоренности с Ираном».

