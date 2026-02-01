Иранский МИД предположил, что конструктивные переговоры с США возможны

Акции протеста в Иране проходили в декабре и январе. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране Интернет. Сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии СМИ утверждали, что удары по Ирану рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.