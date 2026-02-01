Глава МИД Франции: Европа осталась единственным источником финпомощи Украине

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Европа сейчас является единственным источником финансовой помощи Киеву. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя слова Владимира Зеленского, заявившего на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе о недостаточных усилиях Европы в вопросах поддержки Украины.
«Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также предоставляется Европой», — сказал глава ведомства, отвечая на вопрос газеты Libеration о том, что он думает о резких заявлениях Зеленского в Швейцарии. Он не пояснил, о каком именно периоде идет речь.
22 января Зеленский, выступая на ВЭФ, подверг критике ЕС, в частности обвинил европейцев в нерешительности в политических вопросах.
После этого министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни указал, что речь Зеленского «не отличается щедростью» по отношению к европейцам, хотя Европа делает для Украины все возможное.