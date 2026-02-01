Экономика Евопы остается чрезвычайно зависимой от других государств в вопросах энергетики, сказал руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Также, по словам Барро, сохраняется зависимость Европы в продовольственной сфере, в области безопасности и других областях.
Барро предположил, что зависимость Европы сократилась, но «остается чрезмерной».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что власть в Европе, по его мнению, захватила «банда полоумных». Европейские политики, принимающие решения, как заявил Медведев, являются «некомпетентными безумцами».
