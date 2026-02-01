Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Франции рассказал, в каких вопросах Европа остается «чрезвычайно зависима»

Экономика Евопы остается чрезвычайно зависимой от других государств в вопросах энергетики, сказал руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Экономика Евопы остается чрезвычайно зависимой от других государств в вопросах энергетики, сказал руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Также, по словам Барро, сохраняется зависимость Европы в продовольственной сфере, в области безопасности и других областях.

Барро предположил, что зависимость Европы сократилась, но «остается чрезмерной».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что власть в Европе, по его мнению, захватила «банда полоумных». Европейские политики, принимающие решения, как заявил Медведев, являются «некомпетентными безумцами».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше