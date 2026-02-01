Фильм о Мелании Трамп заработал почти $2,9 миллиона в день премьеры

По информации издания, картине прогнозируют статус самого успешного документального фильма за последние 10 лет. Ожидается, что за первый уикенд «Мелания» соберет более $8 миллионов в прокате. Если эти прогнозы сбудутся, фильм может обойти новый боевик «Убежище» с Джейсоном Стетхэмом в главной роли.