Фильм о Мелании Трамп заработал почти $2,9 миллиона в день премьеры

Документальный фильм о первой леди США «Мелания» заработал около $2,9 миллиона в день своего выхода.

Документальный фильм о первой леди США под названием «Мелания» собрал около $2,9 миллиона в день своего релиза, сообщает издание The Hollywood Reporter.

По информации издания, картине прогнозируют статус самого успешного документального фильма за последние 10 лет. Ожидается, что за первый уикенд «Мелания» соберет более $8 миллионов в прокате. Если эти прогнозы сбудутся, фильм может обойти новый боевик «Убежище» с Джейсоном Стетхэмом в главной роли.

Ранее Мелания Трамп организовала частный показ документального фильма о себе в Белом доме. В проекте показано 20 дней из жизни Мелании Трамп перед второй инаугурацией ее супруга.

Зрители также увидели Меланию в день инаугурации в январе 2025 года, когда она появилась в темно-синей широкополой шляпе на церемонии в Капитолии США.

Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
