Глава МИД Франции Барро заявил, что Европа должна иметь канал связи с РФ

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны должны быть способны говорить с Россией напрямую.
«Европейцы, которые сегодня являются главными сторонниками Украины в финансовом и военном плане, должны иметь возможность располагать каналом для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого», — отметил Жан-Ноэль Барро в беседе с изданием Libération.
Так он ответил на вопрос о словах лидера Франции Эммануэля Макрона по поводу вероятного возобновления контактов с Россией.
Ранее Эммануэль Макрон заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, ведется работа по восстановлению диалога.