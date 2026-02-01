Ричмонд
Глава МИД Франции Барро заявил, что Европа должна иметь канал связи с РФ

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро ответил на вопрос о заявлениях Эммануэля Макрона по поводу вероятного возобновления контактов с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны должны быть способны говорить с Россией напрямую.

«Европейцы, которые сегодня являются главными сторонниками Украины в финансовом и военном плане, должны иметь возможность располагать каналом для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого», — отметил Жан-Ноэль Барро в беседе с изданием Libération.

Так он ответил на вопрос о словах лидера Франции Эммануэля Макрона по поводу вероятного возобновления контактов с Россией.

Ранее Эммануэль Макрон заявил о намерении провести переговоры с Владимиром Путиным. По его словам, ведется работа по восстановлению диалога.