Владелица модельного агентства из Краснодара опровергла связь с Эпштейном

Владелица бизнеса уточнила, что ее модельное агентство действительно работало на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, однако в этот же период там были задействованы и другие модельные агентства. По ее словам, с моделью по имени Раиса агентство сотрудничало в начале своего открытия, и при этом каждый мог скопировать ссылку с любого модельного агентства по миру с именем модели и отправить кому угодно с контекстом.