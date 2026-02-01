Владелица модельного агентства из Краснодара опровергла связь с Эпштейном

Директор модельного агентства Shtorm models из Краснодара Дана Борисенко заявила, что никаким образом не связана со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном и никого не отправляла на контракты в модельные агентства США.
«Я и мое агентство никаким образом не связано ни с данным человеком, ни с этой ситуацией в целом… Я никогда и никого не отправляла даже на зарубежные контракты в модельные агентства Америки», — написала она на своей странице в соцсети.
Владелица бизнеса уточнила, что ее модельное агентство действительно работало на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, однако в этот же период там были задействованы и другие модельные агентства. По ее словам, с моделью по имени Раиса агентство сотрудничало в начале своего открытия, и при этом каждый мог скопировать ссылку с любого модельного агентства по миру с именем модели и отправить кому угодно с контекстом.
Как писал сайт KP.RU, в переписке Эпштейна, которую изучает Минюст США, кто-то интересовался девушкой по имени Рая «от друзей Эла из Краснодара» и прямо упоминает основателя агентства «Шторм». В другом письме 2016 года речь идет о студентке из Краснодара, которую настойчиво предлагают в качестве «красотки для элиты». При этом сайт агентства Shtorm models действительно совпадает с ссылкой из документов. Анкеты Раи на нем сейчас нет.
Раиса, чье имя упоминалось в контексте дела финансиста рассказала, что была в ужасе, когда обнаружила свое имя и название агентства, в котором действительно работала в Краснодаре много лет назад.