Власти Ирана опубликовали список из 2986 погибших при протестах

В заявлении уточняется, что общее число погибших составляет 3117 человек. Разница в 131 имя объясняется тем, что личности части погибших пока не установлены — их данные будут опубликованы отдельным списком позже.
Массовые волнения в Иране вспыхнули 29 декабря на фоне резкого падения курса иранского риала и быстро охватили крупнейшие города страны. По данным властей, с 8 января среди участников протестов появились вооружённые группы. В Тегеране возложили ответственность за эскалацию ситуации на внешнее вмешательство, обвинив США и Израиль в организации беспорядков.
Ранее Life.ru писал, что на фоне обострения ситуации вокруг Ирана президент Сербии Александр Вучич заявил, что США могут нанести удар по ближневосточной стране. Он связал возможную эскалацию с крупными политическими скандалами, которые, по его словам, часто используются как прикрытие перед силовыми сценариями. По мнению Вучича, мир вплотную приблизился к новой волне серьёзных геополитических потрясений.
