Ранее Life.ru писал, что на фоне обострения ситуации вокруг Ирана президент Сербии Александр Вучич заявил, что США могут нанести удар по ближневосточной стране. Он связал возможную эскалацию с крупными политическими скандалами, которые, по его словам, часто используются как прикрытие перед силовыми сценариями. По мнению Вучича, мир вплотную приблизился к новой волне серьёзных геополитических потрясений.