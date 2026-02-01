Ричмонд
Власти Ирана опубликовали список из 2986 погибших при протестах

Власти Ирана обнародовали официальный список погибших в ходе масштабных беспорядков, прокатившихся по стране в конце декабря и январе. В опубликованном документе указаны имена 2 986 жертв, сообщили в администрации президента исламской республики.

Источник: Life.ru

В заявлении уточняется, что общее число погибших составляет 3117 человек. Разница в 131 имя объясняется тем, что личности части погибших пока не установлены — их данные будут опубликованы отдельным списком позже.

Массовые волнения в Иране вспыхнули 29 декабря на фоне резкого падения курса иранского риала и быстро охватили крупнейшие города страны. По данным властей, с 8 января среди участников протестов появились вооружённые группы. В Тегеране возложили ответственность за эскалацию ситуации на внешнее вмешательство, обвинив США и Израиль в организации беспорядков.

Ранее Life.ru писал, что на фоне обострения ситуации вокруг Ирана президент Сербии Александр Вучич заявил, что США могут нанести удар по ближневосточной стране. Он связал возможную эскалацию с крупными политическими скандалами, которые, по его словам, часто используются как прикрытие перед силовыми сценариями. По мнению Вучича, мир вплотную приблизился к новой волне серьёзных геополитических потрясений.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше