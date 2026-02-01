«Это утверждение некорректно»: на Западе отреагировали на слова Каллас о контактах Москвы и ЕС

Глава евродипломатии Кая Каллас сделала спорное заявление о возможных контактах России и Брюсселя. По ее мнению, ЕС не может «предложить» Москве лучших отношений, чем у РФ с США. Поэтому, по словам Каи Каллас, у Европы нет оснований для возобновления диалога с Россией. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос раскритиковал соответствующее заявление. Он назвал утверждение «некорректным» на страничке в соцсети Х.