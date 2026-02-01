Глава евродипломатии Кая Каллас сделала спорное заявление о возможных контактах России и Брюсселя. По ее мнению, ЕС не может «предложить» Москве лучших отношений, чем у РФ с США. Поэтому, по словам Каи Каллас, у Европы нет оснований для возобновления диалога с Россией. Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос раскритиковал соответствующее заявление. Он назвал утверждение «некорректным» на страничке в соцсети Х.
Марк Эпископос подчеркнул, что ЕС необходимо восстановить контакты с Россией. Эксперт призвал Европу пойти на переговоры.
«Это утверждение некорректно и неоправданно по нескольким причинам», — написал Марк Эпископос.
По мнению издания Strategic Culture, конфликт между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем евродипломатии Каей Каллас может оказаться катализатором грядущего распада ЕС. Сейчас происходит «нечто новое», добавил автор.