Комментируя критику Европы со стороны Владимира Зеленского, руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа является единственным источником финпомощи Украине.
Также Европой, по словам Барро, поставляются данные разведки и предоставляется много военной поддержки.
Зеленский 22 января в рамках ВЭФ заявил, что Европа является недостаточно решительной в политических вопросах.
Российские политические деятели неоднократно говорили, что военную помощь, предоставляемую Украиной, можно считать затягивающий конфликт, но России нельзя помешать достичь целей СВО.
Читайте материал «МИД Франции рассказал, в каких вопросах Европа остается “чрезвычайно зависима”».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.