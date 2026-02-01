Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Франции заявил, что Европа стала единственным источником финпомощи Украине

Комментируя критику Европы со стороны Владимира Зеленского, руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа является единственным источником финпомощи Украине.

Комментируя критику Европы со стороны Владимира Зеленского, руководитель МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа является единственным источником финпомощи Украине.

Также Европой, по словам Барро, поставляются данные разведки и предоставляется много военной поддержки.

Зеленский 22 января в рамках ВЭФ заявил, что Европа является недостаточно решительной в политических вопросах.

Российские политические деятели неоднократно говорили, что военную помощь, предоставляемую Украиной, можно считать затягивающий конфликт, но России нельзя помешать достичь целей СВО.

Читайте материал «МИД Франции рассказал, в каких вопросах Европа остается “чрезвычайно зависима”».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.