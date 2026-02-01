Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Франции заявил о необходимости прямого канала связи Европы с Россией

Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости создания для европейцев прямого канала связи с Россией, независимого от каких-либо посредников. Свою позицию он озвучил в интервью газете Liberation, комментируя слова президента Эмманюэля Макрона о возможном возобновлении диалога с Москвой.

По мнению министра, европейские страны, являющиеся основными союзниками Украины, должны иметь возможность напрямую отстаивать свои интересы в диалоге с Россией, не перекладывая эту ответственность на других. Барро подчеркнул, что Париж никогда не отказывался от возможности вести переговоры с Москвой, но такой диалог должен быть прозрачным и учитывать интересы Украины и её европейских союзников.

Напомним, с декабря 2025 года Макрон говорит, что Европе стоит рассмотреть возможность возобновления прямого диалога с лидером РФ Владимиром Путиным. По его словам, такой разговор может оказаться полезным.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше