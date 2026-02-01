Глава МИД Франции заявил о необходимости прямого канала связи Европы с Россией

По мнению министра, европейские страны, являющиеся основными союзниками Украины, должны иметь возможность напрямую отстаивать свои интересы в диалоге с Россией, не перекладывая эту ответственность на других. Барро подчеркнул, что Париж никогда не отказывался от возможности вести переговоры с Москвой, но такой диалог должен быть прозрачным и учитывать интересы Украины и её европейских союзников.