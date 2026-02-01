Трамп заявил, что мог бы заставить членов ООН выплатить долги по взносам

Лидер США Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, если бы заставил членов организации выплатить задолженности по взносам, пишет Politico.
«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, как я заставил заплатить НАТО. Все, что мне нужно сделать — позвонить этим странам. Они бы прислали чеки в течение нескольких минут», — заявил глава Белого дома.
Как указывает издание, Дональд Трамп не ответил, будут ли США погашать собственную задолженность.
Ранее американский лидер сообщил о намерении заняться урегулированием конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Он назвал это потенциально «девятой войной».