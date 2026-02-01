Ричмонд
Трамп заявил, что мог бы заставить членов ООН выплатить долги по взносам

Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН с помощью звонка членам организации.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, если бы заставил членов организации выплатить задолженности по взносам, пишет Politico.

«Если бы они пришли к Трампу и сказали ему, я бы заставил всех заплатить, как я заставил заплатить НАТО. Все, что мне нужно сделать — позвонить этим странам. Они бы прислали чеки в течение нескольких минут», — заявил глава Белого дома.

Как указывает издание, Дональд Трамп не ответил, будут ли США погашать собственную задолженность.

Ранее американский лидер сообщил о намерении заняться урегулированием конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Он назвал это потенциально «девятой войной».

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
