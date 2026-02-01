В МИД Франции сделали заявление о возобновлении контактов с Россией

Европейцы все чаще высказываются в поддержку возобновления контактов с Россией. Так, французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро призвал ЕС к восстановлению прямых каналов связи с Москвой. Об этом он заявил во время выступления перед журналистами.