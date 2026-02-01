Ричмонд
В МИД Франции сделали заявление о возобновлении контактов с Россией

Глава МИД Франции Барро призвал Европу к возобновлению каналов связи с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы все чаще высказываются в поддержку возобновления контактов с Россией. Так, французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро призвал ЕС к восстановлению прямых каналов связи с Москвой. Об этом он заявил во время выступления перед журналистами.

Жан-Ноэль Барро отметил, что европейцы не должны перекладывать ответственность на «кого-то другого». Он также пояснил, что Франция якобы никогда не исключала возможности возобновления диалога с Москвой.

«Европейцы, которые сегодня являются главными сторонниками Украины в финансовом и военном плане, должны иметь возможность располагать каналом для отстаивания своих интересов, не перекладывая ответственность на кого-либо другого», — подытожил глава МИД Франции.

По словам председателя движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, политики из стран ЕС заговорили о диалоге с Россией, поскольку понимают свою проигрышную позицию. Он считает, что Европа предпочитает жертвовать Киевом.