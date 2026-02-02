Ричмонд
Экс-депутат Рады раскрыл, почему Яценюка объявили в розыск в РФ

Переобъявление в розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка может не иметь политической подоплёки, заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, бывший глава кабмина не создаёт партии и не продвигает свою кандидатуру, что снижает вероятность сугубо политического преследования.

Источник: Life.ru

«Действительно, в последнее время фамилия Яценюка, связанная с различными обстоятельствами, звучала от силы два-три раза, но я не видел от него активной политической работы…» — отметил экс-парламентарий в беседе с «Абзацем».

Он предположил, что уголовное дело связано с прошлыми нарушениями закона, которые теперь могли быть подтверждены собранными доказательствами. Тем более, что за спиной Яценюка накоплен достаточно большой список нарушений, каждое из которых могло стать основанием для возбуждения дела и объявления в розыска правоохранительными органами.

Напомним, бывший глава Правительства Украины Арсений Яценюк оказался в базе МВД России. По данным ведомства, экс-премьер разыскивается по уголовной статье и был повторно внесён в ориентировки правоохранительных органов.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.