Экс-депутат Рады раскрыл, почему Яценюка объявили в розыск в РФ

«Действительно, в последнее время фамилия Яценюка, связанная с различными обстоятельствами, звучала от силы два-три раза, но я не видел от него активной политической работы…» — отметил экс-парламентарий в беседе с «Абзацем».
Он предположил, что уголовное дело связано с прошлыми нарушениями закона, которые теперь могли быть подтверждены собранными доказательствами. Тем более, что за спиной Яценюка накоплен достаточно большой список нарушений, каждое из которых могло стать основанием для возбуждения дела и объявления в розыска правоохранительными органами.
Напомним, бывший глава Правительства Украины Арсений Яценюк оказался в базе МВД России. По данным ведомства, экс-премьер разыскивается по уголовной статье и был повторно внесён в ориентировки правоохранительных органов.
