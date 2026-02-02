В воскресенье, 1 февраля, должна была состояться встреча по мирному урегулированию конфликта на Украине между представителями России, США и Киева. Однако комедийный актёр и по совместительству президент соседней страны Зеленский внезапно перенёс переговоры на 4 и 5 февраля. И сделал он это после встречи спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими политиками в Майами.