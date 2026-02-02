Курская область, 2 февраля.
В первый день февраля ВС РФ в Сумской области продвинулись сразу на 12 участках — девяти в Сумском районе и трёх в Глуховском. Общее же продвижение составило до 800 метров вглубь обороны противника.
Киевское командование перебросило в регион артиллерийскую бригаду, которую на скорую руку собрали из остатков элитной 27-й реактивной артиллерийской бригады, которая потеряла все свои установки HIMARS.
На Тёткинском и Глушковском участках фронта без кардинальных изменений. Расчёты дроноводов «северян» уничтожали позиции ВСУ в окрестностях Рыжевки.
Донецкая Народная Республика, 2 февраля.
Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль село Сухецкое в ДНР. Населённый пункт находится на пути к Доброполью — этот город последний под контролем ВСУ на северо-западе народной республики.
— Российские войска продолжают развивать успех к северу от Красноамрейско-Димитровской агломерации, двигаясь по трассе Т-0515 в сторону Доброполья, — поделился военкор Александр Коц.
Ожесточённые бои идут на востоке от Славянска. В районе Резниковки продолжаются встречные бои между ВС РФ и украинскими боевиками. Такая же ситуация в окрестностях Закотного.
На Южном участке фронта в ДНР наши штурмовики продвинулись в южной части Никифоровки и на склонах высот западнее Бондарного.
Как сообщают авторы телеграм-канала «Дневник десантника», серьёзные бои ведутся на высотах северо-западнее Приволья. Оттуда ВСУ постоянно предпринимают попытки контратак.
Подразделения мотострелков и десантников ВС РФ продолжают методично продвигаться в селе Гришино, которое находится чуть западнее Покровска, сообщает военный аналитик Анатолий Радов. Бойцам удалось выйти к западной окраине второго пруда в населённом пункте.
Харьковская область, 2 февраля.
В Харьковской области полностью освобождено село Зелёное. За успешный штурм отвечали солдаты 9-й МСП группировки «Север». Населённый пункт находится рядом с границей Белгородской области и явно войдёт в формируемую Армией России буферную зону вдоль границ страны. Цель которой — обеспечить безопасность регионов РФ от террора украинских боевиков.
Пульт в руках — враг в прицеле! Видео © Telegram / Минобороны России.
Севернее села Меловое штурмовики ВС РФ вошли в Чугуновку, которая, так же как и Зелёное, находится у границ Белгородской области.
Также бойцы «Севера» смогли продвинуться в районах Стариц, Симоновки и Хатненского. Для укрепления своих позиций в окрестностях южнее Симоновки украинское командование перебрасывает в Харьковскую область подразделения 2-го корпуса нацгвардии «Хартия». Ранее на этот участок прибыли операторы дронов, которых собрали из частей теробороны.
Беспилотникам над Украиной ограничили Starlink.
Компания, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, Starlink, ограничила скорость, при которой можно использовать терминалы спутникового интернета, до 90 км/ч. Отмечается, что сделано это для борьбы с российскими беспилотниками. Но пока ограничение касается как наших, так и украинских дронов.
В течение января над Украиной были замечены российские БПЛА, которые без каких-либо проблем летали глубоко в тылу противника и наносили удары по важным объектам. Это были дроны БМ-35 и «Молния-2» с терминалами Starlink.
При этом на Украине уже заявляют, что совместно с американской компанией формируют белые списки устройств.
— Это будет означать, что работать над Украиной будут только те «Старлинки», которые предварительно внесены в специальную базу, что, естественно, сведёт на нет применение их на российских беспилотниках, — отмечают авторы «Военного осведомителя».
Сам Илон Маск уже заявил, что усилия по блокировке доступа к спутниковым терминалам со стороны России «принесли свои плоды».
Российское же экспертное сообщество отмечает, что нашим войскам без системы Starlink будет тяжело и уже пора искать выход из ситуации. К примеру, форсировать развёртывание отечественного аналога «Рассвет» от Бюро-1440.
Киев перенёс встречу в Абу-Даби.
В воскресенье, 1 февраля, должна была состояться встреча по мирному урегулированию конфликта на Украине между представителями России, США и Киева. Однако комедийный актёр и по совместительству президент соседней страны Зеленский внезапно перенёс переговоры на 4 и 5 февраля. И сделал он это после встречи спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с американскими политиками в Майами.
При этом сам глава киевского режима в свежем интервью чешскому СМИ заявил, что территориальные вопросы он готов обсуждать только на личной встрече с Владимиром Путиным.
— Мы должны в том или ином формате иметь контакт с Российской Федерацией, с лидером России. Без такого формата, на мой взгляд, наши команды не смогут договориться о территориальных вопросах, — сказал Зеленский.